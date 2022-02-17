В Свердловской области инфляция выросла до 8,2%

В свою очередь инфляция в сфере услуг сократилась до 5% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области инфляция достигла 8,2%. В декабре 2021 года показатель составлял 8,1%. При этом уровень инфляции в регион ниже среднего значения по России – 8,7%, сообщает Центробанк.

- В первом месяце года подорожали тепличные овощи – огурцы и помидоры: производители переносят в свои цены издержки на удобрения, семена, упаковку и горючее, выросшие в прошлом году, - пишет Банк России.

Кроме того, на цену на овощи влияет летняя засуха. Например, из-за этого капусту привозили в Свердловскую область из других регионов страны. Однако рост цен на продукты на Урале (8,9%) ниже, чем в среднем по России (11%). При этом в Свердловской области развито производство мяса, яиц и молочной продукции. Производителям этой продукции удается сдерживать рост цен.

В январе продолжили расти в цене новые легковые автомобили. Предложение на них сократилось из-за всемирного дефицита микроэлектроники и комплектующих. Помимо этого дефицит и рост стоимости наблюдается на рынке кормов для домашних животных. Это происходит из-за того, что в 2021 году Россельхознадзор ввел ограничения на их импорт из ряда стран.

В свою очередь инфляция в сфере услуг сократилась до 5%. На этом сказалось падение спроса на туры заграницу из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Также в некоторых городах снизилась стоимость ЖКХ.