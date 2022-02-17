Порядок курсирования пригородных поездов на СвЖД изменится в День защитника Отечества

Фото из архива РЖД
В общероссийский выходной праздничный день 23 февраля на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», СПК).
23 февраля назначается дополнительный рейс пригородного поезда №6471 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 19:45 по местному времени).
Также в этот день назначается дополнительный рейс поезда «Императорский маршрут» Екатеринбург – Алапаевск – Екатеринбург. Совершить поездку можно будет в рамках экскурсионного тура от оператора проекта. Туристический поезд отправится из Екатеринбурга в 08:29 и вернется обратно в 21:51.
23 февраля не будут назначены поезда, курсирующие только по рабочим дням:
№6823 сообщением Нижний Тагил – Кушва (отправление в 12:23);
№6824 сообщением Кушва – Нижний Тагил (отправление в 15:48);
№6110 сообщением Екатеринбург-Сортировочный – Керамик (отправление в 08:46);
№6112 сообщением Екатеринбург-Сортировочный – Керамик (отправление в 17:56);
№6113 сообщением Сысерть – Екатеринбург-Сортировочный (отправление в 07:02);
№6114 сообщением Екатеринбург-Сортировочный – Керамик (отправление в 20:12);
№6115 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (отправление в 09:56);
№6461 сообщением Керамик – Нижний Тагил (отправление в 19:02).
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на станциях.