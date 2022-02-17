Куйвашев дал четыре дня, чтобы разобраться с нападениями южан в Екатеринбурге

Он также поручил доложить ему по каждому человеку, участвовавшему в таких нападениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области поручил за четыре дня разобраться со случаями нападений южан на жителей Екатеринбурга. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

- Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан. Предупредить, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать нахождения их и их семей на территории Российской Федерации и Свердловской области, - заявил Куйвашев.

Он также поручил доложить ему по каждому человеку, участвовавшему в таких нападениях. Кроме того, губернатор рассказал, что ему в личных сообщениях в Instagram горожане рассказали больше чем о 20 случаях избиения со стороны южан.

Ранее в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за случая нападения подростка-южанина на преподавателя Надежду Глазову и ее 19-летнюю дочь Полину. У преподавателя сложный прелом ноги, она лежит в больнице. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на женщин. А глава азербайджанской диаспоры Свердловской области извинился за поведение нападавшего.