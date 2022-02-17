Половина автовладельцев Свердловской области мечтает о своем гараже

Гаражей на Урале намного меньше, чем машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть больше половины автовладельцев Свердловской области хотели бы иметь собственный качественный гараж. Положительно на этот вопрос ответили 55% респондентов. Об этом со ссылкой на опрос Дром.ру пишет ИА «Уральский меридиан».

37% опрошенных уральцев сообщили, что в их собственности уже есть гаражи. В среднем по России гаражные помещения есть у 49% владельцев личных транспортных средств.

В 2021 году цены на эту категорию недвижимости выросли на 23%. На это повлияла гаражная амнистия, пандемия, экономическая ситуация в стране.

Так, за три месяца 2021 года после объявления гаражной амнистии, заявки на легализацию гаражей подали 700 человек. По половине из вынесли положительное решение.