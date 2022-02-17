Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 9:13

Половина автовладельцев Свердловской области мечтает о своем гараже

В 2021 году цены на капитальные гаражи взлетели на 23%
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Гаражей на Урале намного меньше, чем машин

Гаражей на Урале намного меньше, чем машин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть больше половины автовладельцев Свердловской области хотели бы иметь собственный качественный гараж. Положительно на этот вопрос ответили 55% респондентов. Об этом со ссылкой на опрос Дром.ру пишет ИА «Уральский меридиан».

37% опрошенных уральцев сообщили, что в их собственности уже есть гаражи. В среднем по России гаражные помещения есть у 49% владельцев личных транспортных средств.

В 2021 году цены на эту категорию недвижимости выросли на 23%. На это повлияла гаражная амнистия, пандемия, экономическая ситуация в стране.

Так, за три месяца 2021 года после объявления гаражной амнистии, заявки на легализацию гаражей подали 700 человек. По половине из вынесли положительное решение.