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Общество17 февраля 2022 7:28

На Урале завершили поиски 17-летней девушки, пропавшей четыре месяца назад

Атаджанову Камилу нашли сотрудники полиции
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Атаджанова Камила Фото: Лиза Алерт

Атаджанова Камила Фото: Лиза Алерт

В Свердловской области завершили поиски 17-летней Атаджановой Камилы, пропавшей еще 13 октября 2021 года в поселке Шаля. Девушку нашли сотрудники полиции. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Она жива. К счастью, с ней все в порядке, - добавил Валерий Горелых.

Напомним, Камила вышла из школы после уроков и не вернулась. Обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию и к волонтерам поисковых отрядов. Через несколько дней Камилу Атаджанову объявили в федеральный розыск, так как появилась информация о том, что она могла покинуть Свердловскую область вместе со своим молодым человеком.

В ноябре дело передали в Следственный комитет. По факту пропажи Камилы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК «Незаконное лишение свободы». В следственном комитете пока не комментируют окончание поисков Камилы.