Жителям Сургута заплатят за грязную воду

Качество воды в домах сургутчан пока далеко от идеала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Сургута выплатят компенсации за грязную воду, которая течет из кранов в многоквартирных домах. Из-за этого потребители вынуждены оплачивать коммунальный ресурс, а также тратить средства на воду в бутылках. Сами жильцы проблему связывают с недавней аварией на водоводе.

В «Горводоканале» сообщили, что грязная вода в домах горожан – явление временное. Ситуация исправится, когда завершатся восстановительные работы – качество воды вернется к норме. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

По сведениям специалистов, мутная вода не опасна для употребления в пищу, однако имеет неэстетичный вид из-за ржавчины. О том, что потребителей ждет перерасчет, сообщила ресурсная организация на заседании штаба по городскому хозяйству Сургута.