Реконструкцию моста на Малышева в Екатеринбурге начнут в 2023 году

Мост на Малышева было построен еще 150 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году после Универсиады в Екатеринбурге начнут реконструкцию моста через Исеть на улице Малышева. Об этом рассказал заместитель мэра по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов.

- Расширим автомобильную часть, вынесем тротуары и велодорожки на консоли. Сделаем проход под мостом вдоль набережной, - заявил он.

Бубнов отметил, что проект реконструкции будет утвержден в ближайшие месяцы. Также он добавил, что из-за работ на мосту движение транспорта по нему нужно будет перекрыть. Ограничения будут действовать четыре месяца.

Замглавы Екатеринбурга напомнил, что мост на Малышева было построен еще 150 лет назад. И он предназначался для проезда телег, а никак не под движение грузового транспорта и троллейбусов.

Ранее, в декабре 2021 года, мэрия согласовала реконструкцию моста на Малышева. Однако большинство предложений горожан по проекту было отклонено. По итогу общественных обсуждений отклонили 25 из 26 замечаний.