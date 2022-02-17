Приставы арестовали Nissan екатеринбуржца, не платившего за кредит и услуги ЖКХ

После оплаты долга мужчина смог забрать машину Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы арестовали Nissan местного жителя, не платившего за кредит и услуги ЖКХ.

- В Верх-Исетском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в размере 8 тысяч рублей и кредитных платежей в размере порядка 90 тысяч рублей, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Пристав приехал к должнику домой, но двери квартиры ему никто не открыл. Nissan Almera мужчины, накопившего долги, при этом стоял во дворе.

В присутствии понятых и участкового отдела полиции пристав арестовал автомобиль и передал его взыскателю на ответственное хранение. На следующий день должник погасил всю задолженность по исполнительным производствам и смог забрать машину обратно.