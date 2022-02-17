Мошенники рассылают екатеринбуржцам письма о взломе роутера и требуют биткойны

За то, чтобы скриншоты и фото не попало к другим людям мошенники требуют перейти по ссылке и перекинуть биткойны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на мошенников, запугивающих ее рассылкой интимных фото. Неизвестные прислали ей письмо на электронную почту и заявили, что взломали ее роутер, сделали скриншоты сайтов для взрослых, на которых она якобы сидит и сняли саму екатеринбурженку на камеру ее устройств.

- Письмо было подписано, как от службы безопасности, я и зашла прочитать. Но не на того напали. Ни на каких таких сайтах я не сижу и фото интимных моих у них быть не может. Я на уловку этих людей не поддалась, но кто-то же может и попасться. Эти хакеры, как они себя называют, и ссылочку заботливо прикрепили, куда платить, - рассказала девушка «КП-Екатеринбург».

По ее словам, за то, чтобы скриншоты и фото не попало к другим людям мошенники требуют перейти по ссылке и перекинуть биткойны - 650 долларов. При этом на оплату дается 50 часов.

- После оплаты все скриншоты будут удалены, - пишет мошенник. - Вы моя не единственная жертва. И я гарантирую вам, что я не буду беспокоить вас снова после оплаты! Это слова хакера. Не держите на меня зла. У каждого своя работа.