В Камышлове загорелось административное здание

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Камышлове Свердловской области на улице Карла Маркса рано утром, 17 февраля, загорелось административное здание. В это время в нем находился один человек. Он эвакуировался до прибытия пожарных.

- В 05:06 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава.

Огонь распространился на площади 16 квадратных метров и повредил стены и чердачное перекрытие здания. За 10 минут пожарные локализовали огонь. Еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 06:50.

Напомним, накануне вечером, 16 февраля, на 186 километре Пермского тракта водитель Газели на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ДАФ. В результате столкновения возник пожар. Об водителя с ожогами различной степени доставлены в Красноуфимскую больницу.

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