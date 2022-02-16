Свердловский центр поддержки экспорта вошёл в топ-5 лучших в России

Уральским экспортерам удалось заключить контакты с Израилем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский центр поддержки экспорта вошел в пятерку лучших в России. Как сообщает администрация Екатеринбурга, регион улучшил свои результаты, поднявшись на шесть строчек выше и разместившись на пятом месте списка.

- В настоящее время ЦПЭ проводит акселераторы для экспортёров, помогает найти зарубежных партнёров, сопровождает бизнес-миссии, организует участие в выставках, помогает в сертификации и прохождении таможенных процедур, в выходе на маркетплейсы и многое другое, - рассказал Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Уральским экспортерам удалось заключить контакты с Израилем, Канадой, Вьетнамом, Австралией и другими 54 странами. По словам руководителя регионального ЦПЭ Татьяны Лагуновой, много сил вкладывается на укрепление связей с соседними государствами и расширению делового сотрудничества.