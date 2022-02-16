Спасатели Екатеринбурга предупредили жителей о таянии льда на реке Исеть

В 2022 году зарегистрировано два происшествия на льду. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбуржские спасатели провели рейд в центре города, поговорив с жителями о таянии льда на реке Исеть. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент водоем пока безопасен, но из-за сброса теплых вод по нему скоро будет нельзя ходить.

- В 2022 году зарегистрировано два происшествия на льду, одно из которых произошло в Историческом сквере. К счастью, все происшествия без пострадавших, - рассказал старший инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгений Хренков.

Спасатели в беседе с екатеринбуржцами рассказали, как помочь тонущему человеку, указали номера экстренных служб, а также напомнили о штрафе за выход на лед под запрещающие знаки.