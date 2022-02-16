Футбольный клуб «Урал» переиграл «Ригу» в товарищеском матче

Фото: ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» провел очередной контрольный матч во время подготовки ко второй половине сезона Российской Премьер Лиги. На этот раз соперниками «шмелей» стали игроки из «Риги». Екатеринбуржцам удалось вырвать победу на последних минутах встречи.

В составе нашего клуба отличились Рамазан Гаджимурадов и Алексей Евсеев, примечательно, что победный гол был забит на последних минутах матча. Кстати, чемпионат возобновится уже 26 февраля, «Уралу» предстоит сыграть на выезде с «Нижним Новгородом».

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Урал» продлил контракт с одним из своих лидеров Алексеем Евсеевым. Обновленное соглашение с полузащитником будет действовать до лета 2023 года. В стане «шмелей» с 2017 по 2018 год, а также с 2020 по настоящее время игрок провел 50 матчей и отметился шестью голами.