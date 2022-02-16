В Нижнем Тагиле из-за COVID-19 может сократиться количество трамвайных рейсов

Изменения будут носить временный характер до выздоровления сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле может сократиться сразу несколько рейсов трамваев из-за высокой заболеваемости COVID-19 среди водителей и кондукторов. Изменения коснутся маршрутов № 3, 10 и 14 как в будние, так и в выходные дни. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Изменения будут носить временный характер до выздоровления сотрудников. Также в связи с запуском автомобильного движения по мосту на Циолковского были отменены два дополнительных трамвая 17 маршрута, осуществлявшие маршрут утром и вечером, - отметили в «Тагильском трамвае».

Напомним, в Свердловской области за прошедшие сутки выявили 4 997 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 371 заболевший – жители Екатеринбурга. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии коронавирус зарегистрировали у 298 598 уральцев, а за минувшие сутки из больниц выписали 1 015 человек.