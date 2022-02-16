Свердловский омбудсмен заинтересовалась избиением учительницы с дочкой южанами

Мерзлякову смутило то, что полиция считает, что нападавший был один Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуацией с избиением южанами учительницы Надежды Глазовой и ее 19-летней дочки в Екатеринбурге заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в аппарате омбудсмена.

- Она утром сразу же оперативно направила обращение к прокурору области, чтобы тщательно проверить этот случай, - сообщили там.

В аппарате отметили, что Мерзлякову смутило то, что полиция считает, что нападавший был один, а его товарищи не участвовали в избиении.

В Екатеринбурге пятерых мигрантов подозревают в избиении девушки и ее мамы - известного педагога Надежды Глазовой. Учитель находится в больнице, ей нужна операция.

Вокруг истории уже разгорелся скандал. По этому поводу жестко высказался губернатор Евгений Куйвашев. он пообещал разобраться в ситуации. Также произошедшим заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело. Сама учительница рассказала «КП-Екатеринбург» подробности нападения толпы мигрантов.