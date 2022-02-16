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Общество16 февраля 2022 12:26

Мэр Екатеринбурга передал коммунальщикам новую технику для уборки улиц

На лизинговой основе приобрели 79 машин
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Первую партию техники распределят по районам ДЭУ до конца месяца

Первую партию техники распределят по районам ДЭУ до конца месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщики получили новую технику для уборки улиц. В передаче машин лично поучаствовал глава уральской столицы Алексей Орлов. 79 единиц приобрели на лизинговой основе, при этом на балансе районных ДЭУ находится порядка 400 автомобилей.

- Более 70 % автопарка – с истекшим сроком амортизации. Некоторые самосвалы, фронтальные погрузчики и тракторы несут службу десятилетиями, что абсолютно неприемлемо для такого крупного города, как Екатеринбург, - сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Алексей Орлов рассказал, что обновление парка коммунальных машин позволит ощутимо повысить качество содержания улично-дорожной сети. Первую партию техники распределят по районам ДЭУ до конца месяца. А следующие поставки коммунальных машин запланированы на март и апрель этого года.