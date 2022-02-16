В Нижнем Тагиле 72-летний пенсионер перевел 1,6 млн рублей мошенникам

Аферисты убедили дедушку взять кредит и перевести им деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 72-летний житель Гальяно-Горбуновского массива доверился мошенникам и перевел им на «безопасные счета» больше 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

- В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что сначала пенсионеру на сотовый телефон поступил звонок с московского номера. Звонивший мужчина назвал свои данные, представившись «сотрудником службы безопасности всех банков, находящихся на территории России», - говорится в сообщении.

Аферист заявил, что со счета пенсионера кто-то хочет снять деньги. Чтобы придать убедительности своим словам, он предложил пообщаться с представителем правоохранительных органов. Тут же пожилому человеку позвонил местный номер, принадлежащий дежурной части МУ МД России «Нижнетагильское».

Пенсионер поверил, что говорит с полицейским. Лжесиловик убедил его следовать инструкциям представителя банка. Мошенник, притворявшийся сотрудником кредитной организации, звонил пенсионеру с разных номеров. Он убедил дедушку снять все сбережения и отправить их через терминалы в салонах сотовой связи на «безопасные счета».

Затем аферист сообщил, что на пожилого мужчину могут взять кредит. Чтобы этого не произошло, он убеди пенсионера сделать это самому. Дедушка взял 300 тысяч рублей и также отправил их на счета мошенников.

После всех манипуляций пенсионер заподозрил неладное и пошел в полицию. Стражи порядка проверили номера елефонов, с которых звонили злоумышленники и установили по несколько совпадений в различных регионах России. Также силовики завели уголовное дело.