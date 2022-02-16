СУНЦ УрФУ будет полностью финансироваться за счет федерального бюджета

Более 400 детей в СУНЦе иногородние Фото: Алексей БУЛАТОВ

СУНЦ УрФУ стал одним из специализированных учебно-научных центров для одаренных детей, которые будет полностью финансироваться за счет федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В список также включены еще три СУНЦа из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. Питание и проживание для учеников в них будут бесплатными.

-На сегодняшний день в Специализированном учебно-научном центре УрФУ обучается 750 учеников, из них более 400 иногородних, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Здесь учатся одаренные дети из Серова, Ивделя, Ирбита, Краснотурьинска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и других отдаленных территорий. Для них действует общежитие при СУНЦе.

Отметим, что в 2019 году в СУНЦ УрФУ из федерального бюджета получил 575,5 миллионов рублей на развитие образования в период 2019-2021 годов. Деньги направили на развитие системы электронного обучения, оснащение и обновление аудиторий, на модернизацию общелицейских помещений и интерната, а также питание обучающихся.