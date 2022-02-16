В Свердловской области выявили еще 4 997 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 случаев смертей от инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за прошедшие сутки выявили 4 997 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 371 заболевший – жители Екатеринбурга. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 диагностированы у жителей Бисерти, Камышлова, Нижней Туры, Полевского, Первоуральска, Красноуфимска. ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Серова и других населенных пунктов Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирус зарегистрировали у 298 598 уральцев. За минувшие сутки из больниц выписали 1 015 человек. Всего от инфекции удалось вылечиться 205 103 свердловчанам.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 576 жителей региона. При этом 320 пациентов находятся в реанимации, в том числе 238 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести прибывают 4 731 свердловчанин.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 9 случаев смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 10 163 уральца.