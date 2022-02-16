Инвестиции в развитие Свердловской магистрали в 2022 году увеличатся почти на треть

Фото из архива РЖД

В 2022 году инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской железной дороги планируются в объеме 37,2 млрд рублей (в 2021 году – 28,9 млрд; рост 28,5%). Основные проекты реализуются в целях увеличения пропускной способности магистрали, обеспечения устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта.

Инвестиции в инфраструктурные проекты, связанные с повышением технологической устойчивости производственного процесса, перевозками и безопасностью движения поездов, составят 20,4 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление предприятий путевого комплекса, локомотивного и вагонного хозяйств, оборудования и устройств электроснабжения, управления движением поездов. Из них более 11 млрд рублей запланировано на развитие существующих железнодорожных линий. Всеми видами ремонта планируется обновить более 450 км пути.

На проекты развития железнодорожной инфраструктуры запланированы инвестиции в объеме 5,7 млрд рублей.

В 2022 году в рамках комплексной программы развития инфраструктуры ОАО «РЖД» на направлении Пермь – Соликамск планируется завершение реконструкции станций Ярино, Пальники, Парма, Боковая, Углеуральская, Шестаки, продолжение реконструкции станции Соликамск-II, продолжение проектирования строительства вторых путей на участке Углеуральская – Няр, начало строительства тяговых подстанций Няр и Ярино. Работы ведутся в связи с прогнозируемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле.

По итогам прохождения государственной и экологической экспертизы проектных решений по северному железнодорожному обходу Перми, планируется приступить к подготовке площадки под строительство. Реализация программы развития Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму позволит обеспечить пропуск прогнозируемого объема грузов на Транссиб и оптимизацию перевозочного процесса.

Фото из архива РЖД

В текущем году завершается строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина». Строительно-монтажные работы ведутся опережающими темпами на двух объектах: на площадке «Титановой долины», где будет создана новая железнодорожная станция, и на территории станции Верхняя Салда Свердловской магистрали (является точкой примыкания строящегося пути к инфраструктуре общего пользования).

Планируется завершение реконструкции четной сортировочной системы станции Екатеринбург–Сортировочный, реконструкции станции Верещагино. Будут начаты работы по реконструкции парка «Г» станции Пермь-Сортировочная.

В целях усиления железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта по созданию «Северного широтного хода» в 2022 году будет продолжено выполнение подготовительных работ на объектах Свердловской железной дороги на участке Коротчаево – Новый Уренгой – Пангоды.

По программам обновления инфраструктуры пассажирского комплекса в текущем году запланировано начало реконструкции вокзального комплекса Сургут и строительства нового здания вокзала Пыть-Ях. В Екатеринбурге планируется завершение реконструкции платформы №1 со строительством схода из пассажирского тоннеля, и платформы №4 переменной высоты (высокая/низкая). В Нижнем Тагиле завершается реконструкция платформы №1 переменной высоты. Обновленные платформы смогут обеспечить пассажирам комфорт посадки и выхода из вагонов.