Свердловские власти отказались от QR-кодов

Заболеваемость коронавирусом хоть и превышает показатели прошлых волн, но число госпитализированных в два раза меньше, чем в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не планируют возвращать QR-коды. Об этом на брифинге сообщил замгубернатора региона Павел Креков.

- Мы вакцинировали большинство взрослого населения. Необходимости введения QR-кодов как стимулятора для вакцинирования нет, - заявил он.

Креков добавил, что сейчас нужно вакцинировать подростков. Однако это будет проходить добровольно. Кроме того, необходимо ревакцинировать взрослое население.

Также Креков отметил, что сейчас в Свердловской области сформирован достаточный коллективный иммунитет. Заболеваемость коронавирусом хоть и превышает показатели прошлых волн, но число госпитализированных в два раза меньше, чем в 2021 году.

Ранее Креков заявил, что Свердловская область вышла на плато по пятой волне коронавируса, связанной со штаммом «омикрон».