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Общество16 февраля 2022 7:46

Оленеводы со всего мира едут в Югру

Здесь они проведут съезд
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Съезд оленеводов пройдет в Югре с 4 по 8 марта 2022 года

Съезд оленеводов пройдет в Югре с 4 по 8 марта 2022 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители 29 оленеводческих регионов мира в период с 4 по 8 марта 2022 года проведут съезд в Ханты-Мансийске, где погрузятся в культуру Югры, образом жизни и ценностями коренных малочисленных народов.

Во время съезда в ХМАО оленеводы проведут конкурс профессионального мастерства на кубок губернатора округа, салон социальных проектов, этномастерские, гастрономический фестиваль, а также выбор совета ассоциации «Оленеводы мира». Об этом пишет издание ugra-news.ru.

На съезд оленеводы собираются раз в четыре года. Это мероприятие – площадка для диалога между представителями науки, общественности и коренного населения.