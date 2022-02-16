Оленеводы со всего мира едут в Югру

Съезд оленеводов пройдет в Югре с 4 по 8 марта 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители 29 оленеводческих регионов мира в период с 4 по 8 марта 2022 года проведут съезд в Ханты-Мансийске, где погрузятся в культуру Югры, образом жизни и ценностями коренных малочисленных народов.

Во время съезда в ХМАО оленеводы проведут конкурс профессионального мастерства на кубок губернатора округа, салон социальных проектов, этномастерские, гастрономический фестиваль, а также выбор совета ассоциации «Оленеводы мира». Об этом пишет издание ugra-news.ru.

На съезд оленеводы собираются раз в четыре года. Это мероприятие – площадка для диалога между представителями науки, общественности и коренного населения.