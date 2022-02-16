ВТБ на треть увеличил кредитный портфель в Свердловской области

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За этот же период банк увеличил объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе на 24%, до 192,5 млрд рублей.

Спрос уральцев на розничные кредиты в 2021 году стал рекордным на фоне исторически низких ставок и цифровизации. За год жители региона получили в ВТБ заемные средства на общую сумму 60 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2020 году. Более половины – 30,7 млрд рублей — приходится на ипотеку (+13% по сравнению с предыдущим годом). Жилищные условия вместе с ВТБ за год улучшили свыше 11 тыс. свердловских семей. Еще 27,8 млрд рублей в продажах насчитывают потребительские кредиты, 1,6 млрд рублей– автокредиты.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области за год вырос на 16% и достиг 134,6 млрд рублей, в том числе портфель ипотеки составил 77 млрд рублей (+17%), автокредитования – 2,8 млрд рублей.

Уральские предприятия также активно привлекали банковское финансирование для решения своих задач. Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе за год увеличился в 1,5 раза и превысил 125,4 млрд рублей. В том числе объем финансирования ВТБ среднего и малого бизнеса Свердловской области вырос на 14%, до 29,8 млрд рублей. Кредитный портфель крупного бизнеса вырос более чем на 70% и составил 95,6 млрд. рублей. Чаще всего кредитные инструменты в сегменте крупного бизнеса используют компании сферы промышленного производства (95%), в сегменте среднего бизнеса - предприятия торговли (38% портфеля) и строительного сектора (33%).

У бизнеса были востребованы и документарные продукты. Портфель гарантий, предоставленных ВТБ предприятиям Свердловской области, за год вырос на 28%, до 8,9 млрд рублей, а в сегменте среднего и малого бизнеса – на 43%, до 8,5 млрд рублей.

Значимым трендом 2021 года стал рост спроса на сберегательные инструменты. По итогам года объем сбережений, размещенных уральцами в ВТБ, увеличился на 20% — до 130,5 млрд рублей. Больше половины портфеля приходится на вклады и накопительные счета – 72,1 млрд рублей (+12%). Сохраняется высокий интерес к инвестиционным продуктам – объем вложений в эти инструменты за год вырос на треть, до 58,4 млрд рублей.

Компании Свердловской области хранят на счетах и депозитах в ВТБ 62 млрд рублей, за год корпоративный портфель вырос на треть. В том числе средства малого и среднего бизнеса насчитывают 36,1 млрд рублей (+39%).

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал: «2021 год обновил практически все рекорды в розничном кредитовании. В 2022 году основным драйвером спроса станут удобные цифровые сервисы, на которые по некоторым видам кредитов уже приходится до 40% продаж. ВТБ интенсивно развивает digital-каналы, и сейчас более 340 тыс. свердловчан регулярно пользуются ВТБ Онлайн как для оформления классических банковских продуктов, так и для нефинансовых и государственных сервисов – например, подачи заявления на использование маткапитала. Получить многие услуги могут и уральцы, пока не являющиеся клиентами ВТБ – для этого можно открыть «лёгкую версию» мобильного приложения».

Топ-менеджер отметил, что цифровизация — приоритет банка и в обслуживании бизнеса: «В 2021 году ВТБ запустил новый интернет- и мобильный банк для предпринимателей, в котором представлены более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития и оптимизации бизнес-процессов. Представители разных отраслей могут выбрать подходящие решения: например, уральские ритейлеры уже оценили возможность приема платежей через СБП. В 2022 году мы продолжим развивать цифровые решения для разных деловых задач».