Уральские таможенники задержали поддельные AirPods и носки NIKE и Adidas

Всего в машине было 3 745 единиц товара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские таможенники задержали контрафактный товар с признаками подделки, который везли в торговые точки Екатеринбурга. Они обнаружили беспроводные наушники и чехлы AirPods, сетевые адаптеры Samsung, носки с логотипами NIKE и Adidas.

- Грузовое транспортное средство таможенники остановили в непосредственной близости от МАПП «Бугристое» Челябинской области, - говорится в сообщении Уральского таможенного управления.

Предотвращенный ущерб составил не меньше 4,5 миллионов рублей. Фото: Уральское таможенное управление

По документам, контрафактную продукцию везли на продажу в столицу Урала из Казахстана. Всего в машине было 3 745 единиц товара. Предотвращенный ущерб составил не меньше 4,5 миллионов рублей.

Полиция изъяла контрафакт. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Грузовик с товаром задержали Челябинской области. Фото: Уральское таможенное управление

В 2021 году уральские таможенники предотвратили ввоз более 63 тысяч контрафактных товаров. Предотвращенный ущерб превысил 363 миллиона рублей.

Ранее, в октябре 2021 года, таможенники задержали фуру, которая везла из Казахстана в Екатеринбург контрафактные сигареты и поддельную одежду известных брендов. Во время досмотра таможенники нашли 600 поддельных толстовок, спортивных костюмов, курток и футболок. На одежде были логотипы Nike, Adidas, Calvin Klein и других известных брендов.