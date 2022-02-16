Переболевших коронавирусом свердловчан будут приглашать на медосмотры

Тысячи свердловчан сейчас долечиваются от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько тысяч свердловчан уже долечиваются и проходят реабилитацию после коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Я хочу напомнить, что все переболевшие коронавирусом ставятся на диспансерный учет. И через определенное время, когда эта волна спадет, их начнут приглашать на углубленный медицинский осмотр. Это группа диспансерного учета, - уточнил Павел Креков.

Также он пояснил, что средства на реабилитацию жителей Свердловской области будут выделены за счет средств медицинского страхования.

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