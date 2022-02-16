Свердловские ученики возвращаются в школы

17 февраля школы вернутся к очному формату обучения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, регион вышел на плато по «омикрону», что позволит вернуть школьников за парты с 17 февраля 2022 года. Эту информацию подтвердил заместитель губернатора Свердловской области Павле Креков.

- Мы раскрыли работу учреждений дополнительного образования, с четверга выходит на занятия основная школа. На следующей неделе рассмотрим вопрос о возвращении средних специальных учебных учреждений на очный режим работы, - заявил Креков.

Напомним, что со 2 по 17 февраля ученики 1-8 классов учатся дистанционно, чтобы избежать распространения инфекции.

По его словам в конце февраля на Средний Урал поступит очередная партия вакцины для несовершеннолетних. Сейчас в очереди на прививку от коронавируса записаны 15 тысяч граждан в возрасте до 18 лет.