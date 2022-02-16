Деньги на дороги выделят из федерального и областного бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 2 миллиардов рублей будет выделено на дороги и две школы в Академическом и Солнечном. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Я знаю, что одна из главных проблем Екатеринбурга - постоянные пробки в Академическом и Солнечном районах. Понимаю, что жителям хотелось бы решить ее как можно быстрее, - написал глава региона. - Я уверен, что даже это значительно упростит жизнь горожанам, а ведь наши планы гораздо грандиознее.

Деньги выделят из федерального и областного бюджета. Губернатор также перечислил улицы, которые планируется построить или реконструировать. Публикуем список:

- улицы 2-й Новосибирская и Лучистая,

- улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей,

- улицу Хрустальногорскую, от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской, улицу Евгения Савкова, от улицы Хрустальногорской до улицы Косотурской, улицу Косотурскую, от улицы Евгения Савкова до улицы Суходольской, и улицу Суходольскую от улицы Хрустальногорской до улицы Тенистой,

- улицу Лучистую с расширением перекрестков Счастливая - Лучистая, Чемпионов - Лучистая,

- улицу № 8 в Солнечном на участке от улицы Лучистая до бульвара Золотистый,

- участок от улицы Любви до улицы Нескучная,

- улицу Любви, от улицы Чемпионов до улицы Счастливая, и улицу Счастливая от улицы №11 до улицы Любви,

- улицу Чкалова, от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина.