Сейчас на линии «122» время ожидания составляет 30-40 секунд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области появится сервис онлайн-консультаций с врачом. Об этом рассказал министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков. Заместитель губернатора Павел Креков добавил, что в ходе общения в онлайне можно будет открыть больничный.

- Этот сервис скоро появится в Свердловской области и мы его представим населению, - пояснил Михаил Пономарьков.

По словам властей, Средний Урал вышел на плато по коронавирусу.

- Ситуация с заболеваемостью стабилизирована. Мы с осторожностью можем говорить о выходе на плато. Находимся на высоких, но стабильных цифрах. Наряду с «омикроном» циркулирует и штамм «дельта», а он дает более тяжелое течение болезни. Хотел бы сказать, что существенно снизилась нагрузка на службу «122». Это говорит о том, что доступность услуг возросла. В конце месяца ожидается поступление новой партии вакцины «Спутник М». У нас уже более 10 тысяч заявок на вакцинацию от родителей, - рассказал Павел Креков.