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Здоровье16 февраля 2022 5:10

Новая партия вакцины для подростков в Свердловскую область поступит в конце февраля

Об этом сообщил Павел Креков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая партия вакцины от коронавируса для несовершеннолетних поступил в Свердловскую область в конце февраля 2022 года. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- В конце месяца поступит новая партия вакцины для школьников. У нас 15 тысяч человек подали заявки на вакцинацию несовершеннолетних, - уточнил Павел Креков.

Напомним, что вакцинация от коронавируса для подростков стартовала в конце января этого года. Желание привиться изъявили родители нескольких тысяч подростков. Прививки ставятся на добровольной основе. Подростки старше 15 лет вправе самостоятельно принимать решения о ваккцинации.