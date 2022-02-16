В Полевском пожарные спасли человека из горящей квартиры

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Черемушки города Полевского Свердловской области вечером, 15 сентября вспыхнул пожар в квартире на последнем этаже пятиэтажки. Прибывшие на место спасатели МЧС спасли человека из задымленного помещения. Еще двое жильцов эвакуировались самостоятельно.

- В 20:49 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. В 20:57 огонь локализован.

Огонь распространился на площади четыре квадратных метра и повредил домашнее имущество. Через 10 минут после начала возгорания открытое горение было ликвидировано пожарными. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:30.