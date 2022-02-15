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Общество15 февраля 2022 19:42

В Асбесте у женщины в руках взорвалась граната

Пострадавшая получила ожоги
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Пострадавшая получила незначительный ожог.

Пострадавшая получила незначительный ожог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте у женщины в руках взорвалась граната. Как сообщает «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 35-летняя местная жительница Елена увидела в руках своего мужчины патрон для игры в Страйк-бол в виде маленького шара. Схватив в шутку его, она случайно выдернула кольцо.

- В результате произошел эффект наподобие вспыхнувшего спичечного коробка. Взрывчатым веществом такие устройства не снабжаются, - уточнил Валерий Горелых.

Глава пресс-службы также добавил, что пострадавшая получила незначительный ожог и госпитализация ей не понадобилась. Заявление по данному инциденту участники подавать не стали.

Напомним, что на территории «Уралвагонзавода» рабочие при проведении земляных работ нашли боевой снаряд. Получив информацию об этом, на место незамедлительно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН «Рассвет».