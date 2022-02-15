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Общество15 февраля 2022 18:33

Росприроднадзор проверит «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле из-за вредных выбросов

По итогам будут приняты меры
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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В воздухе Нижнего Тагил зафиксировано превышение ПДК по сероводороду.

В воздухе Нижнего Тагил зафиксировано превышение ПДК по сероводороду.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росприроднадзор и прокуратура проверят площадку «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» из-за выбросов.

- В воздухе Нижнего Тагил зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 19,8 раз. По итогам проверки примем меры, —написала у себя в Instagram руководитель ведомства Светлана Радионова.

Напомним, что Нижний Тагил вечером, 14 февраля накрыло смогом. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным синоптиков, смог продержится в городе до конца недели. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать до 20 часов 18 февраля.