Росприроднадзор проверит «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле из-за вредных выбросов

В воздухе Нижнего Тагил зафиксировано превышение ПДК по сероводороду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росприроднадзор и прокуратура проверят площадку «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» из-за выбросов.

- В воздухе Нижнего Тагил зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 19,8 раз. По итогам проверки примем меры, —написала у себя в Instagram руководитель ведомства Светлана Радионова.

Напомним, что Нижний Тагил вечером, 14 февраля накрыло смогом. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным синоптиков, смог продержится в городе до конца недели. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать до 20 часов 18 февраля.