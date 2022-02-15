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Спорт15 февраля 2022 17:36

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:2
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Игра не относилась к регулярному чемпионату КХЛ, ее провели в качестве благотворительной

Игра не относилась к регулярному чемпионату КХЛ, ее провели в качестве благотворительной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» во время товарищеского матча, проходившего на домашней арене «шоферов» в КРК «Уралец». Игра не относилась к регулярному чемпионату КХЛ, ее провели в качестве благотворительной. Все деньги с продажи билетов поступили на лечение детей с онкологией.

Матч завершился со счетом 1:2, гости площадки первыми открыли счет, на 24 минуте отличился Алексей Пустозеров, через четыре минуты Игорь Карпов увеличил преимущество своей команды. За шесть минут до финальной сирены Патрис Кормье установил окончательный счет.

Напомним, «Автомобилист» лишился шансов попасть в плей-офф, чтобы побороться за кубок Гагарина в этом сезоне. Континентальная хоккейная лига приняла решение завершить регулярной чемпионат досрочно и провести турнир по уже существующим результатам, уральцы в это время занимали девятое место восточной конференции, в то время как дальше проходят восемь лучших команд.