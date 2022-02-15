В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, укравшего деньги с банковской карты

В Екатеринбурге полицейские задержали 30-летнего рецидивиста, который украл деньги с карты 46-летней местной жительницы. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что с ее счета пропали шесть тысяч рублей, при этом никаких покупок она не совершала, позже выяснилось, что она потеряла «пластик».

- В дальнейшем в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в хищении денег с карты заявительницы и задержали. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 30-летний житель Екатеринбурга. Задержанный дал признательные показания, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», уточняется, что максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы. До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.