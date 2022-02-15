В Нижнем Тагиле похитителей кабеля задержали с помощью тепловизора

На счету преступников несколько десятков случаев хищения кабеля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле серийных воришек кабелей телекоммуникации нашли с помощью тепловизора. Устройство использовалось во время ночной спецоперации. Аварийная бригада выезжала на улицу Полярную во время аварии, тогда же выяснилось, что пропало 122 метра металлических проводов.

- Тепловизор позволяет видеть инфракрасное излучение окружающих объектов в любое время суток. Его камеры создают четкие тепловые изображения и бесконтактно измеряют температуру на расстоянии. Именно эти функции и помогли обнаружить тепловые следы нарушителей, - уточнили в пресс-службе «Ростелекома».

Известно, что во время обхода прилегающей к дому территории нашлись температурные контуры двух объектов. Злоумышленники, заметив, что за ними началась погоня, бросили свою добычу и попытались скрыться, однако позже их удалось задержать. Вскоре выяснилось, что на счету преступников несколько десятков случаев хищения кабеля на общую сумму около четырех миллионов рублей.