Мэрия Екатеринбурга хочет продать бизнесменам 10 пустующих зданий

С переводом некоторых зданий есть проблемы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Екатеринбурга хочет перевести 10 пустующих жилых зданий в разряд нежилых и продать их на аукционе предпринимателям. Об этом сообщил замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Александр Захаров на заседании комиссии по муниципальной собственности.
При этом семь зданий из списка относятся к объектам культурного наследия. В статус нежилых планируют перевести следующие дома:
- 8 Марта, 18
- Хохрякова, 35
- Чернышевского, 9г
- Горького, 33
- Попова, 11
- Розы Люксембург, 14
- Хохрякова, 33
- Чернышевского, 9
- Кирова, 1
- Сакко и Ванцетти, 52 / Попова, 16
При этом для перевода помещения в нежилое нужно, чтобы квартира была на первом этаже. В случае, если квартира расположена выше, то помещение под ней тоже должно быть нежилым. В него придется делать отдельный вход.
Захаров признался, что с некоторыми зданиями есть проблемы. Например, на улице Горького, 33 нужно сделать дополнительный вход, а на Попова, 11 нужно найти инвестора для реконструкции.