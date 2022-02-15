Мэрия Екатеринбурга хочет продать бизнесменам 10 пустующих зданий

С переводом некоторых зданий есть проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга хочет перевести 10 пустующих жилых зданий в разряд нежилых и продать их на аукционе предпринимателям. Об этом сообщил замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Александр Захаров на заседании комиссии по муниципальной собственности.

При этом семь зданий из списка относятся к объектам культурного наследия. В статус нежилых планируют перевести следующие дома:

- 8 Марта, 18

- Хохрякова, 35

- Чернышевского, 9г

- Горького, 33

- Попова, 11

- Розы Люксембург, 14

- Хохрякова, 33

- Чернышевского, 9

- Кирова, 1

- Сакко и Ванцетти, 52 / Попова, 16

При этом для перевода помещения в нежилое нужно, чтобы квартира была на первом этаже. В случае, если квартира расположена выше, то помещение под ней тоже должно быть нежилым. В него придется делать отдельный вход.

Захаров признался, что с некоторыми зданиями есть проблемы. Например, на улице Горького, 33 нужно сделать дополнительный вход, а на Попова, 11 нужно найти инвестора для реконструкции.