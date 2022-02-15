Строительство мусорного полигона под Екатеринбургом начнется в 2022 году

Полигон будет строиться за счет средств концессионера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строительство мусорного полигона, стоимость которого оценили в 12 миллиардов рублей, начнется в 2022 году. Сейчас идет поиск земельного участка под этот объект, примечательно, что дальность перевозки не должна превышать 70 - 80 километров.

- Благодаря полигону, возможно будет осуществлять переработку и сортировку мусора, производить его захоронение без вреда для окружающей среды. Также планируется запустить цеха по повторной переработке мусора, - заявил на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Кстати, полигон будет строиться за счет средств концессионера. Общая мощность мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» может составить 700 тысяч тонн в год. Мощность объектов утилизации и обезвреживания отходов, включая производство альтернативного топлива и компостирование, 465 тысяч тонн в год.