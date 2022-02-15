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Общество15 февраля 2022 12:28

Уральские ветеринары нашли способ сократить число бездомных псов

Специалисты порекомендовали не выбрасывать питомца на улицу, а найти ему нового хозяина
Константин ПУЛОВ
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Бездомные животные представляют серьезную опасность

Бездомные животные представляют серьезную опасность

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветеринары Свердловской области нашли способ сократить число бездомных животных на улицах. Главный совет от сотрудников департамента ветеринарии – не кормить уличных псов.

- Лучше помогать кормами собакам и кошкам в приютах для животных, – говорит директор департамента Евгений Трушкин.

Прикормленные бездомные животные часто сбиваются в стаи на стройках и промышленных объектах, где они размножаются и защищают территорию, нападая на людей.

Популяция бездомных животных пополняется и за счет питомцев, выброшенных безответственными хозяевами на улицу. Вместо этого животное лучше пристроить к знакомым, если оно стало не нужно по какой-то причине, либо сдать в приют.