Уральские ветеринары нашли способ сократить число бездомных псов

Бездомные животные представляют серьезную опасность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветеринары Свердловской области нашли способ сократить число бездомных животных на улицах. Главный совет от сотрудников департамента ветеринарии – не кормить уличных псов.

- Лучше помогать кормами собакам и кошкам в приютах для животных, – говорит директор департамента Евгений Трушкин.

Прикормленные бездомные животные часто сбиваются в стаи на стройках и промышленных объектах, где они размножаются и защищают территорию, нападая на людей.

Популяция бездомных животных пополняется и за счет питомцев, выброшенных безответственными хозяевами на улицу. Вместо этого животное лучше пристроить к знакомым, если оно стало не нужно по какой-то причине, либо сдать в приют.