В Югре мошенники «разводят» людей от имени прокуратуры

Мошенники часто застают людей врасплох Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе телефонные мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками прокуратуры, после чего просят перевести им деньги, либо сообщить личные данные банковских карт. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

В прокуратуре ХМАО заявили, что от имени надзорного ведомства действуют мошенники. Сотрудники прокуратуры и других правоохранительных органов никогда во время разговора не будут спрашивать данные банковских карт и убеждать перевести денежные средства.

Прокуратуры Югры напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не передавать личные данные посторонним людям, кем бы они не представлялись. О подобных звонках нужно сообщать в ближайший отдел полиции.