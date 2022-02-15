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Общество15 февраля 2022 12:05

В Югре мошенники «разводят» людей от имени прокуратуры

В надзорном ведомстве заявили, что их работники никогда не просят у граждан деньги
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Мошенники часто застают людей врасплох

Мошенники часто застают людей врасплох

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе телефонные мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками прокуратуры, после чего просят перевести им деньги, либо сообщить личные данные банковских карт. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

В прокуратуре ХМАО заявили, что от имени надзорного ведомства действуют мошенники. Сотрудники прокуратуры и других правоохранительных органов никогда во время разговора не будут спрашивать данные банковских карт и убеждать перевести денежные средства.

Прокуратуры Югры напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не передавать личные данные посторонним людям, кем бы они не представлялись. О подобных звонках нужно сообщать в ближайший отдел полиции.