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Общество15 февраля 2022 11:57

В Екатеринбурге будут судить турагента, укравшего у клиентов больше 500 тысяч

Женщина уже отбывает срок в колонии за мошенничество
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Потерпевшие, будучи лично знакомыми с обвиняемой, доверили ей свои деньги

Потерпевшие, будучи лично знакомыми с обвиняемой, доверили ей свои деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 44-летнюю женщину, которая под видом турагента похитила у трех человек больше 500 тысяч рублей. Известно, что в конце 2017 года она заключила несколько договоров на поездку в Таиланд от имени фирмы, к которой не имела никакого отношения.

- Потерпевшие, будучи лично знакомыми с обвиняемой, доверили ей свои деньги. Ничего не подозревающие клиенты передали злоумышленнице суммы от 160 до 250 тысяч рублей и даже получили приходные ордера. Однако ближе к новогодним праздникам турагент перестала выходить на связь, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Чуть позже выяснилось, что жертв предприимчивой мошенницы гораздо больше. Городская полиция выявила еще порядка 20 аналогичных случаев, за это ее уже осудили по статье «Мошенничество» и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Новое уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение.