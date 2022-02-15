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Общество15 февраля 2022 10:30

Екатеринбург по подобию Голливуда предложили украсить огромным словом "Урал" на холме

Ранее этой композицией хотели украсить площадь перед аэропортом Кольцово
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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На Совете неравнодушных также предложили разместить надпись на площади Первой Пятилетки.

На Совете неравнодушных также предложили разместить надпись на площади Первой Пятилетки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Совете неравнодушных граждан в Екатеринбурге сегодня обсудили, где можно разместить композицию из огромных букв Урал. Изначально эта композиция заявлялась архитектурным бюро "Ячейка" для конкурса, который проводила администрация города. В его рамках выбиралась композиция, которая украсит площадь у аэропорта Кольцово. Огромное слово Урал, которое складывается из различных геометрических фигур лишь с определенного угла вошло в тройку лидеров, но не победило. Поэтому теперь его хотят разместить на другой площадке в Екатеринбурге.

На Совете неравнодушных Андрей Молоков, главный архитектор города перечислил потенциальные площадки. Это площадь Первой Пятилетки на Уралмаше, улица Челюскинцев, круговая развязка в микрорайоне Новокольцовский.

- Самое логичное расположение было бы у Кольцово. Оно подразумевает презентацию Урала, как региона. Но из этих вариантов площадь Первой Пятилетки больше всего понравилось. Это подчеркнуло бы идентификацию Уралмаша, - сказал Дмитрий Колезев, участник совета.

Также прозвучал вариант - разместить эту надпись на какой-нибудь горе, как в Голливуде.

- Найти бы еще такую гору, - сказал Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга. - Но у меня мысль шальная. Когда завершим рекультивацию Широкореченского полигона, там появится целый холм.

На Совете отметили, что список площадок пока не закрыт и задача сейчас обсудить варианты размещения.