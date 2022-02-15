Полиция Екатеринбурга проводит проверку из-за манекена в клетке на Вайнера

Арт-объект разместили на улице Вайнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 14 февраля, на улице Вайнера в Екатеринбурге появился необычный арт-объект в виде манекена в клетке, а на самой клетке – надпись «Кто «любит» детей – будет сидеть вечно».

Таким образом, авторы необычного объекта поддержали закон о пожизненном наказании педофилов-рецидивистов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

15 февраля по факту размещения клетки с манекеном полиция Екатеринбурга начала проверку, так как объект не согласован с мэрией. Стражи порядка выясняют, кто и с какой целью поставил арт-объект.

- В настоящее время объект изъят, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов президент Владимир Путин подписал в январе 2022 года.