В Свердловской области COVID-19 за сутки обнаружили у 4 844 человек

В Свердловской области всплеск заболеваемости Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 15 февраля 2022 года COVID-19 обнаружили у 4 844 человек, 1512 из которых проживает в столице Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса зафиксированы у жителей Верхотурья, Новой Ляли, Нижней Салды, Режа, Ревды, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Первоуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии на Среднем Урале составляет 293 601 человек, из которых 204 088 выписаны из больниц. За сутки домой отправили 1 008 человек.

Сейчас состояние 573 человек врачи оценивают как тяжелое, 303 – находятся в палатах реанимации, 215 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в Свердловской области зарегистрировано 7 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 154 человека.