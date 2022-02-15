В парк Маяковского привезут три аэростата за 411 тысяч рублей

Аэростаты установят в парке надолго Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парк Маяковского привезут три аэростата. Их закупили у ООО «Аэродинамика» за 411 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, гарантийный срок на товар составляет 300 летных часов. Аэростатами украсят парк к Масленице.

- Это аэростаты для декора. Планируем их использовать на Масленицу и в дальнейшем, меняя «рубашку», - рассказали «КП-Екатеринбург» в парке Маяковского.

Программу на Масленицу ЦПКиО планирует обнародовать в среду, 16 февраля. Масленичная неделя в 2022 году начнется с понедельника, 28 февраля, по воскресенье, 6 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица 2022 в Екатеринбурге и Свердловской области: программа. Рассказываем, куда сходить на Масленицу 2022 в Екатеринбурге и Свердловской области (подробнее)