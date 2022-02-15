Педиатр из Екатеринбурга назвала способы сбить температуру у ребенка

Если ребенок переносит температуру тяжело, то ее нужно сбивать с более низких значений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Педиатр из Екатеринбурга рассказала об ошибках, которые допускают родители при лечении детей, а также о том, как самостоятельно сбить температуру у ребенка.

Родители часто не сразу сбивают температуру у ребенка, чтобы «побороть вирус». Однако, это нередко приводит к тому, что потом температуру самостоятельно уже не сбить, и приходится вызывать врачей.

Взрослые не всегда используют физические методы охлаждения, кутают детей во время недомогания, или же используют неверные дозировки жаропонижающих. Хотя это действенный способ. Это главные ошибки родителей.

По словам педиатра Елены Танковой, детям до трех месяцев снижают температуру с уровня 38 градусов, до 4-х лет температуру снижают с уровня 38,5 градусов, у детей более старшего возраста – с 38.5 – 39 градусов.

Если ребенок переносит температуру тяжело, то ее нужно сбивать с более низких значений.

Парацетамол ребенку дают в дозировке 15 миллиграмм на килограмм веса, это разовая доза, использовать не более 4 раз в сутки, в свечах не чаще трех раз в сутки.

Если вес ребенка более 40 килограммов, то ему можно давать взрослые препараты и дозировку. При отсутствии препаратов можно использовать «Ибуклин». Начиная с веса ребенка 20 килограммов, можно применять детский «Фервекс» с коррекцией по суточной дозе парацетамола.

Нельзя использовать для снижения температуры у детей аспирин и анальгин.

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