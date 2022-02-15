Подросток из Екатеринбурга украл деньги с карты жительницы Нарьян-Мара

Подросток объяснил полиции свой поступок тем, что хотел заработать Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 17-летнего подростка из Екатеринбурга завели уголовное дело за кражу денег с карты жительницы Нарьян-Мара. Об этом сообщает Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

- По версии следствия, несовершеннолетний подозреваемый, представившись девушкой-покупателем, откликнулся на объявление жительницы города Нарьян-Мара, размещенное в сети интернет о продаже куртки, - говорится в сообщении.

Екатеринбуржец списался с женщиной и скинул ей ссылку, которая якобы подтверждала, что он оплатил куртку. Однако когда потерпевшая перешла по ссылке, с ее карты списались деньги.

Подросток объяснил полиции свой поступок тем, что хотел заработать. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, который украл несколько тысяч рублей с банковской карты. В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что с ее счета списали четыре тысячи рублей, но никаких покупок она не делала. Задержанный объяснил полиции, что нашел кредитку потерпевшей на улице.