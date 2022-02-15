Открытие дополнительных фронт-офисов Центра продажи услуг ОАО «РЖД» помогло привлечь на СвЖД более 130 новых грузоотправителей в 2021 году

Фото из архива РЖД

Упрощение доступа клиентов к транспортным продуктам компании в точках зарождения грузопотоков помогло привлечь на железную дорогу более 130 новых грузоотправителей.

Основные клиенты ЦПУ – предприятия малого и среднего бизнеса, а также физические лица. Как правило, помимо базовой услуги перевозки, они заказывают такие опции, как доставка продукции «от двери до двери», терминально-складские сервисы, предоставление подвижного состава, оформление пакета перевозочных документов. Среди основных номенклатур грузов – строительная и лесная продукция, товары народного потребления, промышленное оборудование и др.

Фото из архива РЖД

Напомним, ЦПУ – многофункциональный офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга «РЖД» по принципу «одного окна». Его основная задача – максимально упростить потенциальным клиентам доступ к услугам железнодорожного транспорта. Центр ориентирован на комплексное обслуживание грузоотправителей, разработку логистических маршрутов по доставке грузов в любую точку страны и мира.

Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок открылся на базе Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО, структурное подразделение ЦФТО – филиала ОАО «РЖД») осенью 2017 года. В настоящее время на СвЖД работает 9 фронт-офисов ЦПУ: в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Тагиле, Тюмени, Серове, Чусовом, Березниках, а также на станциях Смычка и Осенцы.