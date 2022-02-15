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Происшествия15 февраля 2022 3:17

В ДТП под Ревдой погиб 36-летний мужчина

Он вылетел на встречную полосу, не справившись с управлением
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Один водитель погиб, второй в реанимации Фото: УГИБДД по Свердловской области

Один водитель погиб, второй в реанимации Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии под Екатеринбургом. ДТП произошло днем, 14 февраля на 4 километре автодороги «Ревда-СУМЗ». В аварии погиб 36-летний водитель Chevrolet Spark, не справившийся с управлением и вылетевший на встречу Chevrolet Lacetti.

- Сотрудниками ГИБДД, что водитель Chevrolet Spark имеет стаж вождения 1 год, к административной ответственности не привлекался, в момент ДТП оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

За рулем Chevrolet Lacetti находился 51-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести его доставили в Ревдинскую городскую больницу. Он находится в реанимации.

В ГИБДД отметили, что при обследовании места ДТП сотрудники выявили недостатки зимнего содержания в виде рыхлого снега на обочине проезжей части. Балансодержателю автомобильной дороги выдали предписание на их устранение.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует участникам дорожного движения соблюдать ПДД, быть бдительными и внимательными. Водителям следует выбирать скорость исходя из дорожных и метеорологических условий, чтобы обеспечить контроль за движением.