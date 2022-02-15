В Рефтинском потушили крупный пожар

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городском округе Рефтинский Свердловской области ночью с 14 на 15 февраля вспыхнул дом в садовом товариществе. Огонь распространился на площади 105 квадратных метров.

- В 23:42 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

За восемь минут пожарные локализовали огонь. Еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 00:58. Огонь полностью уничтожил дом и надворные постройки.

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