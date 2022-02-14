В Нижнем Тагиле в пятиэтажном доме вспыхнула дверь квартиры

Информация о пострадавших не поступала. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на улице Коминтерна в многоэтажном доме вспыхнула дверь квартиры. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 14 февраля в 21:28 на пятом этаже.

На место оперативно приехали пять пожарных машин и 16 человек личного состава. Они установили, что пламя распространилось на площади одного квадратного метра. Огонь был потушен до приезда огнеборцев первичными средства тушения жильцами.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле рано утром, 14 февраля, вспыхнул двухэтажный дом на улице Пришвина. В нем находились пожилая женщина с сыном. Мужчина, почувствовав запах гари, выпрыгнул на улицу через окно. Спасти мать он не успел - на нее рухнули перекрытия.